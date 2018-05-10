بين الرياض وهذه المناطق الـ3.. تنبيهات "الأرصاد" تتواصل بـ"هطولات وغبار"

تواصلت تنبيهات "الأرصاد"، صباح اليوم؛ حيث أصدرت الهيئة عدة تنبيهات لحالات مناخية مختلفة تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم الخميس.





ففي الرياض، صدر تنبيه عن استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، في حالة بدأت العاشرة والنصف صباحاً، وتنتهي في العاشرة مساء اليوم. حسب صحيفة "سبق"





ونبّهت "الأرصاد" لاستمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في الشرقية؛ وذلك في حالة بدأت العاشرة والنصف صباحاً، وتنتهي العاشرة مساء اليوم.





أما في نجران "شرورة"، فجاء تنبيه متقدم لحالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة والنصف صباحاً، وتتواصل للتاسعة مساء اليوم.





وفي حالة تبدأ من السادسة عصر اليوم، وتنتهي الواحدة صباح الجمعة، نبّهت "الأرصاد" لتشكيلات من السحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية في الحدود الشمالية.







