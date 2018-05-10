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برلين: لا يمكن حل المشكلة السورية بمعزل عن روسيا

الخميس 10/مايو/2018 - 11:54 ص
برلين: لا يمكن حل المشكلة السورية بمعزل عن روسيا
لافروف
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وكالات
 

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنه لا يمكن تسوية المسألة السورية بمعزل عن روسيا، مشيرا إلى إدراك برلين حجم المسؤولية عن العلاقات مع روسيا.

 

وقال الوزير الألماني خلال اللقاء مع القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم: "طبعا تدرك ألمانيا جيدا مدى مسؤوليتها عما يجري في أوروبا وندرك مسؤوليتنا عن العلاقات الروسية الألمانية".

 

وشدد هايكو ماس على أن المقدمات للحوار بين موسكو وبرلين تكمن في التناقضات والخلافات، مشيرا رغم ذلك إلى إصغاء الجانبين لحجج بعضهما البعض وسعيهما لحل "المشاكل الخطيرة" في العالم.

 

وأضاف: "أتمنى أن يسهم كل طرف بجهوده، وعلى سبيل المثال في المسألة السورية، وأؤكد أنه لا يمكن حل المشكلة السورية بلا روسيا".

 

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