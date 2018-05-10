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حمدي: لن أنسى موقف حسام غالي من 3 سنوات

الخميس 10/مايو/2018 - 11:50 ص
حمدي: لن أنسى موقف حسام غالي من 3 سنوات
أحمد حمدي
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علي نبوي
 
قال أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيفتقد دور حسام غالي كثيرًا بعد قرار اعتزاله. 


وأضاف: "مهما تحدثت لن أوفي غالي حقه فهو القائد المحنك الذي ساند الجميع داخل الفريق في أصعب الظروف.. سنفتقد غالي الرمز الذي تعلمنا منه الكثير ومشاعرنا اليوم تجاه غالي بعد قرار الاعتزال تشبه إلى حد كبير مشاعرنا تجاه عماد متعب نجم للفريق بعد رحيله عن القلعة الحمراء فالثنائي رمزان كبيران سيكون من الصعب تعويضهما".


واستدعى أحمد حمدي موقفا لن ينساه مع غالي، مؤكدًا: "ساندني بقوة في أول ظهور لي مع الفريق منذ 3 مواسم وتحديدًا أمام سموحة وقال لي ( لا تخف نحن بجوارك قدم أفضل ما لديك حتى تنال ثقة زملائك والجهاز الفني".


يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي غدا الجمعة علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

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