مشتريات الأجانب تُقلص خسائر البورصة إلى 6 مليار جنيه



واصلت "البورصة" هبوطها الجماعى للمؤشرات خلال منتصف تعاملات جلسة تداولات اليوم "الخميس" نهاية تعاملات الأسبوع ، بينما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة بلغت نحو 0.85% متأثراُ بعمليات البيع التى قام بها المستثمرين العرب والمصريين على الأسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.



حيث خسر رأس المال السوقى 6 مليار جنيه ليصل عند مستوى 969.1 مليار جنيه مقابل نحو 975.1 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.



وعلى صعيد مؤشرات البورصة هبط مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.85% ليصل عند مستوى 17.311.87 نقطة,حيث تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.51% محققا مستوى 857.21 نقطة, تلاه متراجعاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.65% محققا مستوى 2210.53 نقطة .



وسجل السوق قيم تداولات بلغت 399.5 مليون جنيه، من خلال تداول 100.6 مليون سهم، بتنفيذ 6.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 135 شركة مقيدة، ارتفع منها 21 سهمًا، وتراجعت أسعار 75 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 39 سهمًا أخرين.



واتجه صافي تعاملات الأجانب وحده نحو الشراء مسجلاً 18.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 8.89% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات البيع، مسجلًا 89 ألف جنيه، و 18.8 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 79.35%، 11.76% من التداولات.



