أحمد حلمي يخوض الموسم الرمضاني بهذا المسلسل

يستعد النجم أحمد حلمي، لتقديم مسلسل إذاعي جديد بعنوان "لمس أكتاف" عبر شبكة "راديو النيل" التي تضم 4 محطات إذاعية وهي نغم اف ام، ميجا اف ام، راديو هيتس وشعبي اف ام خلال شهر رمضان المبارك.

فكرة المسلسل تدور حول "صلاح"، وهو مهندس معماري مجتهد وطموح، يفوز بفرصة عرض مشروعه على مجلس إدارة الشركة، فتكون المفاجأة بأن المشروع يتعرض للسرقة من قبل زميله في العمل ليقدمه بدلاً منه، وبعد مشاجرات كبيرة، يعلن رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ستأخذ المشروع في جميع الأحوال، والفائز به من المهندسين سيحصل على ترقية، بينما يتم طرد الآخر، لتبدأ رحلة صلاح بالدفاع عن مشروعه.

الجدير ذكره أن مسلسل "لمس أكتاف" تشارك فيه إلى جانب أحمد حلمي الفنانة ريهام عبدالغفور.