سعر الدولار اليوم الخميس 10-5-2018 في البنك العربي الإفريقي
الخميس 10/مايو/2018 - 11:37 ص
استقر سعر صرف الدولار في البنك العربي الافريقي خلال تعاملات اليوم الخميس 10-5-2018، ليسجل سعر العملة الأمريكية نحو 17.64 جنيها للشراء، 17.74 جنيها للبيع.
وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم.
وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم.
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