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جعفر وميدو في مهرجان اعتزال حسام غالي أمام أياكس

الخميس 10/مايو/2018 - 11:44 ص
جعفر وميدو في مهرجان اعتزال حسام غالي أمام أياكس
ميدو
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علي نبوي
 

يشارك فاروق جعفر وأحمد حسام ميدو نجما الزمالك السابقان، في مهرجان اعتزال حسام غالي قائد الأهلي، الذي يقام غدًا بالإمارات.

 

ويواجه الأهلي فريق أياكس الهولندي غدا على ملعب هزاع بن زايد، في مهرجان اعتزال قائد الفريق حسام غالي، والذي استقر على إنهاء مسيرته الكروية بعد مشوار حافل بالعطاء والإنجازات مع الأهلي والمنتخب الوطني.

 

ووصلت بعثة فريق الكرة بالأهلي إلي الإمارات اليوم؛ استعدادا لمواجهة أياكس على أن تتوجه مباشرة من الإمارات إلى أوغندا لمواجهة كمبالا 15 مايو الجاري في ثاني جولات المجموعة « أ» بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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