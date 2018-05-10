حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا‎

أدانت حركة "حماس"، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية.





واعتبرت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ان ذلك دليل على أن الاحتلال هو العدو الرئيسي للأمة والخطر الأكبر عليها ومنبع الاٍرهاب في المنطقة، مؤكدة أن من حق الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها والرد بقوة على أي عدوان.





وأضافت أن هذا يتطلب تسخير طاقات الأمة وقدراتها كافة على الاحتلال، وكسر هيبته وإفشال مخططاته التي تستهدف القضية والمنطقة ومقدرات الأمة.



