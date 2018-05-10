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السبت.. عمومية لـ"قضايا الدولة" للترشيح في وظيفتي نائب رئيس ووكيل

الخميس 10/مايو/2018 - 11:40 ص
السبت.. عمومية لـقضايا الدولة للترشيح في وظيفتي نائب رئيس ووكيل
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عماد الحسيني
 
تعقد الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة يوم السبت المقبل في العاشرة والنصف صباحًا بمقر النادي النهري بالزمالك، وذلك للنظر في الترشيح لشغل وظيفتي (نائب رئيس، ووكيل).

واكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن ترشيح الجمعية العمومية للتعيين في الدرجتين أمر يفرضه القانون لسلامة الإجراءات طبقًا لنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة.
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