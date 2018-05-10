روسيا تحذر من خطر الحرب بين إيران وإسرائيل

حذّرت الخارجية الروسية، اليوم من خطر زيادة التوترات بين إيران وإسرائيلن بعد ليلة شهدت أكبر تصعيد بين الجانبين فى سوريا، بإطلاق فيلق القدس الإيرانى أكثر من 20 قذيفة صاروخية ضد مواقع بالجولان المحتل، رداً على قصف أهداف إيرانية بسوريا، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وقامت قوات الاحتلال بالردّ مجدداً بإطلاق هجمات ضد أهداف إيرانية فى سوريا، حيث وجّهت 60 صاروخاً عبر 28 طائرة، وأعلن وزير دفاع الاحتلال أنّ إسرائيل دمرت تقريباً البنية التحتية الإيرانية فى سوريا.

