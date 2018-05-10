"زراعة الشرقية" تزيل 29 مشتل أرز خلال حملة في بلبيس

تمكنت مديرية الزراعة بالشرقية، من إزالة مشاتل الأزر خلال حملة في بلبيس، وذلك تنفيذا لقرار وزير الرى محمد عبد العطى بحظر زراعته.



وشارك في الحملة لجنة من قسم الأراضى والمياه بقيادة المهندس ربيع إبراهيم وإدارة رى غرب بلبيس وقوات شرطة بلبيس.



وأسفرت الحملة عن إزالة مشاتل أرز مخالفة بميت حمل في ببيس، بلغ عددها ١٨ حالة ميت حمل، و11 حالة في بلييس بمساحة فدان ١٩ قيراط بما فيهم حالتين امتناع وتعرض الحملة تم تحويلهم للنيابة.



كان وزير الموارد المائية والري قد أصدر قرار رقم 28 لسنة 2018،والذي نص على تحديد المساحة المصرح زراعتها بمحصول الأرز هذا العام في الشرقية،والتي بلغت 127 ألف و850 فدان بنسبة تنخفض عن العام السابق بمقدار 48 ألف فدان،وتم تحديدها طبقًا للحصة المائية المتاحة والمقررة للمحافظة،بما لا يؤثر على مياه الشرب أو يتسبب في مشاكل بنهايات الترع، بحضور وكيلي وزارتي الزراعة والري بقاعة الإجتماعات بالديوان العام،ووفقا للقرار تم حظر فيها زراعة الأرز هذا العام في مراكز "الزقازيق – القنايات - منيا القمح - مشتول السوق – ههيا – الإبراهيمية - ديرب نجم - القرين- الصالحية – القصاصين شرق