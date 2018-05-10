إصابة 4 شباب اصطدمت سيارتهم الملاكي بعامود إنارة في بني سويف
الخميس 10/مايو/2018 - 11:35 ص
احمد فتحى الدسوقي
أصيب 4 شباب إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة، منذ قليل، بشارع كورنيش النيل أمام نادي القضاة، بمدينة بني سويف، بسبب السرعة الزائدة.
تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف ببني سويف، بلاغًا بوقوع حادث مرورى، بشارع كورنيش النيل أمام نادي القضاة، بمدينة بني سويف، ووجود مصابين.
وانتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين إصابة 4 شباب، تم نقلهم لمستشفي بني سويف العام، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
وجار تحديد هوية المصابين وحجم إصابتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف ببني سويف، بلاغًا بوقوع حادث مرورى، بشارع كورنيش النيل أمام نادي القضاة، بمدينة بني سويف، ووجود مصابين.
وانتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين إصابة 4 شباب، تم نقلهم لمستشفي بني سويف العام، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
وجار تحديد هوية المصابين وحجم إصابتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
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