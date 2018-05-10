ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إصابة 4 شباب اصطدمت سيارتهم الملاكي بعامود إنارة في بني سويف

الخميس 10/مايو/2018 - 11:35 ص
إصابة 4 شباب اصطدمت سيارتهم الملاكي بعامود إنارة في بني سويف
أرشيفية
طباعة
احمد فتحى الدسوقي
 
أصيب 4 شباب إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة، منذ قليل، بشارع كورنيش النيل أمام نادي القضاة، بمدينة بني سويف، بسبب السرعة الزائدة.

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف ببني سويف، بلاغًا بوقوع حادث مرورى، بشارع كورنيش النيل أمام نادي القضاة، بمدينة بني سويف، ووجود مصابين.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين إصابة 4 شباب، تم نقلهم لمستشفي بني سويف العام، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وجار تحديد هوية المصابين وحجم إصابتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

المزيد عن: محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف اليوم بني سويف أخبار مصر أخبار عاجلة أخبار بني سويف اليوم أخبار بني سويف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 12:00:02 PM