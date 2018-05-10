"البترول": اتفاقية منطقة "نور" البحرية تستغرق 6 سنوات لاستخراج الغاز (فيديو)
الخميس 10/مايو/2018 - 11:34 ص
ندى محمد
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزير طارق الملا تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على التعاقد مع الشركة القابضة للغاز وشركة ايو وشركة ثروة المصرية للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة "نور" البحرية بشمال سيناء وتم الموافقة عليها، مشيرا إلى أنها تقع في المياه الضحلة بالبحر المتوسط وعمق المياه من 200: 350 متر.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تنقسم الى فترتين الأولى 3 سنوات يتم خلالها حفر البئر الاستكشافي والثانية 3 سنوات أخرى لاستخراج الغاز والاستثمارات المقرر انفاقها بحد أدنى 105 مليون دولار، متابعا أن الوزارة تنفذ برنامج عمل مكثف الهدف منه زيادة الاحتياطي والانتاج من الغاز الطبيعي والبترول.
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