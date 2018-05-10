"البترول": اتفاقية منطقة "نور" البحرية تستغرق 6 سنوات لاستخراج الغاز (فيديو)

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزير طارق الملا تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على التعاقد مع الشركة القابضة للغاز وشركة ايو وشركة ثروة المصرية للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة "نور" البحرية بشمال سيناء وتم الموافقة عليها، مشيرا إلى أنها تقع في المياه الضحلة بالبحر المتوسط وعمق المياه من 200: 350 متر.



