أعراض تطرأ على الحامل تمنعها من صيام رمضان.. تعرفي عليها

هناك أعراض تطرأ على المرأة الحامل تجبرها على الإفطار نهار رمضان، ومنها التالي:-





- انخفاض الضغط، والشعور ببرودة الاطراف، والغثيان، وعدم القدرة على القيام بأي مجهود، أو الشعور بأوجاع في الظهر والبطن، التي من الممكن أن يترتب عليها إجهاض أو ولادة مبكرة.





- إذا كان الجنين لا ينمو بشكل طبيعي، أو في حال كانت الحامل تعاني من مرض السكر وتأخذ جرعات أنسولين، لكن اللاتي استطعن ضبط مستوى السكر فيمكنهن الصيام تحت إشراف الطبيب.





- المرأة الحامل التي تعاني من أمراض القلب وتأخذ أدوية للسيولة لا تصوم، كذلك من تعاني من مضاعفات الأنيميا، مثل إصابات فطرية أو ميكروبية بالجهاز التنفسي يجب عليها الإفطار للحصول على جرعات من الفيتامينات وأحياناً تحتاج إلى نقل دم.





- أما الحامل التي تعاني من أنيميا بسيطة فيمكنها الصوم، مع تعويض نقص الحديد في الإفطار بالإكثار من تناول البيض واللحوم مع تناول الأدوية، أما إذا كان الجنين سيتعرض لأذى فيجب عليها الإفطار.





- المرأة الحامل بحاجة إلى كميات إضافية من المكونات الغذائية وخصوصاً الغذاء الذي يحتوي على الحديد والكالسيوم، إضافة إلى جرعات زائدة من المغنيسيوم، وذلك بحسب حاجة الحامل إليها، والتي يحددها طبيبها المعالج، ويجب على الحامل تناول الأغذية التي تحتوي على البروتين مثل اللحوم، سواء البيضاء أو الحمراء، والبيض، إلى جانب تناول الخضراوات الطازجة والتقليل من النشويات.