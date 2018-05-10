أسعار الجملة في سوق العبور اليوم الخميس 10-5-2018

استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس عند نفس معدلاتها حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة والفلفل ما بين 10 و12 جنيها والبطاطس 3.5 جنيه والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيها والباذنجان 5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر 7 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات



واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم الخميس حيث سجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 6.5 و 7 جنيها والمانجو والفراولة 10 جنيهات والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات والبلح من 6 إلى 7 جنيهات.