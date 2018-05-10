ريال مدريد يحدد رقم قميص محمد صلاح

كشف إدواردو إندا الصحفي الإسباني الشهير، ضمن برنامج تلفزيوني شهير عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيحمل الرقم 11 في حال انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خللا فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار إلى أن ريال مدريد مستعد لدفع 200 مليون يورو للتعاقد مع محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي.





ولفت صلاح الأنظار بعد تألقه مع ليفربول هذا الموسم، بعد انتقاله من روما الإيطالي الصيف الماضي، إذ سجل 43 هدفًا خلال 50 مباراة.







