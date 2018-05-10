ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا

الخميس 10/مايو/2018 - 10:18 ص
طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
الشرطة الروسية - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أقدم طالب في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوبي الشطر الأوسط من روسيا الخميس على إطلاق النار على زميل له أثناء حصة دراسية، قبل أن ينتحر.

 

وقالت حكومة الإقليم في بيان صحفي إن "طالبا في السنة الأولى في كلية نوفوسيبيرسك لتكنولوجيا المواصلات أطلق النار على زميل له في الفصل وأصابه بجروح، قبل أن يقدم على الانتحار عقب ذلك".

 

وأفادت وزارة الصحة في المقاطعة بأن طالبين نقلا إلى المستشفى جراء إصابتهما بكسور بعد أن قفزا من نافذة القاعة التي وقعت فيها الجريمة لتفادي الوقوع في مرمى نار الجاني، فيما لا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات الحادث.


المزيد عن: مقاطعة نوفوسيبيرسك طالب روسيا الشرطة الروسية الجامعات الروسية اطلاق النار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 10:20:03 AM