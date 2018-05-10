طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا

أقدم طالب في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوبي الشطر الأوسط من روسيا الخميس على إطلاق النار على زميل له أثناء حصة دراسية، قبل أن ينتحر.

وقالت حكومة الإقليم في بيان صحفي إن "طالبا في السنة الأولى في كلية نوفوسيبيرسك لتكنولوجيا المواصلات أطلق النار على زميل له في الفصل وأصابه بجروح، قبل أن يقدم على الانتحار عقب ذلك".

وأفادت وزارة الصحة في المقاطعة بأن طالبين نقلا إلى المستشفى جراء إصابتهما بكسور بعد أن قفزا من نافذة القاعة التي وقعت فيها الجريمة لتفادي الوقوع في مرمى نار الجاني، فيما لا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات الحادث.



