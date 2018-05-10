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الكويت: نحترم ونتفهم قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

الخميس 10/مايو/2018 - 10:16 ص
الكويت: نحترم ونتفهم قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
وزارة الخارجية الكويتية
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وكالات
 

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أمس الأربعاء، إن دولة الكويت تحترم وتتفهم الموقف الأمريكي بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مشيراً إلى إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق.

 

وأضاف المصدر في تصريح نقله بيان للخارجية الكويتية: "إذا كانت الولايات المتحدة اقترحت بعض التعديلات التي لم يتم اعتمادها وقررت اتخاذ موقف من ذلك الاتفاق فإن دولة الكويت تحترم وتتفهم هذا الموقف الأمريكي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس.

 

وتابع المصدر: "نسعى جميعاً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي عانت طويلاً من الاضطرابات والحروب مع تأكيد موقف دولة الكويت الثابت والداعي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".

 

وبين المصدر، أن الكويت تتابع باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران مشيراً إلى أن الكويت رحبت بهذا الاتفاق عندما أعلن عنه عام 2015، وشددت على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفق معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المزيد عن: وزارة الخارجية الكويتية الكويت الانسحاب الاتفاق الايراني
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