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حبس طالب اختراق حساب فتاة وطالبها بتصوير نفسها "عارية" بالشرقية

الخميس 10/مايو/2018 - 10:15 ص
حبس طالب اختراق حساب فتاة وطالبها بتصوير نفسها عارية بالشرقية
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصدرت نيابة أبو كبير العامة بمحافظة الشرقة، اليوم الخميس، قرارًا بحبس طالب، أرعة أيام على ذمة التحقيق، لقيامه باختراق حساب فتاة وابتزازها جنسيًا مقابل عدم التشهير بها.

البداية كانت ببلاغا من فتاة مُقيمة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، لقسم الإدارة العامة للتكنولوجيا، تتهم فيه شخص مجهول باختراق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتحصل على محتوياته من محادثات وصور شخصية وقيامه بإرسائل رسائل لها على حسابها بعبارات وصور خاصة بها تتضمن تهديد بنشر صورها على شبكة الإنترنت ما لم تقم بتصوير نفسها عارية "فيديو" وإرسال ذلك المقطع له.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم يدعى "أسامة م م ي" 23 سنة، طالب جامعي، مقيم بقرية "الحصوة" مركز أبو كبير، وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4025 جنايات مركز شرطة أبوكبير لسنة 2018.
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