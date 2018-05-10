للحامل.. احمي نفسك من زيادة الوزن في رمضان

تقع حوامل كثيرات في خطأ تناول كميات من الطعام أكثر من حاجتها في رمضان، بسبب العزومات والاكلات الدسمة التي تقبل عليها ولا تدرك خطورتها، فشهر رمضان الكريم يتميز بالسعرات الحرارية العالية، مما قد يؤدي إلى اكتساب زيادة في الوزن، لذا هناك نظام غذائي يجب أن تتبعيه للحفاظ على الوزن في فترة الحمل أثناء الصيام:-





السحور

5 ملاعق فول مدمس بزيت الزيتون + بيضة مسلوقة + نصف رغيف أسمر+ تفاحة + كوب لبن أو كوب زبادي.





سلطة خضراء بالحمص المسلوق + قطعة جبنة قريش + شريحة توست أسمر + 2 تين مجفف منقوع ليمنع الامساك + كوب لبن أو كوب زبادي.





علبة تونة + سلطة خضراء + شريحة توست أسمر + ثمرة فاكهة + كوب لبن أو كوب زبادي.





طبق كورن فيكس مضاف إليه كوب حليب وملعقة عسل+ ثمرة موز + جزر وخيار.





خمس ملاعق شوفان + 2 كوب زبادي وملعقة عسل + تفاحة.





قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقة + شرائح خيار وطماطم وخس + نصف رغيف أسمر.





4 ملاعق بليلة باللبن + ربع رغيف أسمر+ قطعة جبن قريش بالزيت الزيتون والنعناع والخيار والجرجير + ثمرة فاكهة.





الإفطار

3 تمرات + كوب لبن رائب أو كوب حليب يوميًا قبل البدء في الإفطار.





طبق شوربة + طبق سلطة خضراء كبير + ربع كفتة مشوية بدون دهون + نصف رغيف خبز أسمر.





طبق شوربة مشروم + ربع فرخة مشوية+ 5 ملاعق مكرونة + طبق سلطة خضراء.





شوربة طماطم + 10 محشي ورق عنب + قطعة لحم أحمر + سلطة زبادي بالخيار والنعناع والبقدونس.





طبق شوربة + 3 سمبوسك (جبن أو سبانخ) بالفرن + طبق ملوخية + ملعقتين أرز بالشعيرية + سلطة خضراء+ قطعة ستيك مشوي.





طبق شوربة خضار+ ربع فرخة + 4 ملاعق أرز + طبق سلطة.





طبق شوربة + 4 ملاعق أرز + خضار مطبوخ + قطعة جلاش باللحم المفروم.





طبق شوربة سي فود + 2 سمكة مشوية صغيرة + 4 ملاعق أرز + سلطة خضراء.





يمكنك اختيار أحد هذه الاختيارات وتناولها كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور:





- حفنة من المكسرات النيئة، ثمرتان فاكهة، كوب عصير فاكهة طازجة، حفنة شوفان أو كورن فليكس، 4 حبات من الفواكه المجففة في الماء، خس أو خيار أو جرجير بأي كمية، كوب من الزبادي، بسكويت القمح.





- لا تهملي وجبة السحور، لأنها مهمة جدًا لك ولجنينك وتعينك على الصيام وتمدك بالطاقة اللازمة وتخفف من ظهور أعراض الحمل من صداع وغثيان في أثناء الصوم.





- احرصي على تناول السوائل وخاصة الماء من 8-12 كوبًا في الفترة ما بين الإفطار والسحور، حتى لا تُصابي بالجفاف.





- اكتفي بتناول قطعة صغيرة من أحد حلويات رمضان مرة واحدة كل ثلاثة أيام، وابتعدي عن السكريات والحلويات والوجبات الدسمة الغنية بالدهون بشكل عام، لأنها ستشعرك بالإعياء وعسر الهضم وتزيد من وزنك بشكل كبير.