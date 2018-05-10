فيلم Truth or Dare يحقق إيرادات عالية في فترة قصيرة

حقق فيلم Truth or Dare ايرادات وصلت إلى ما يفوق الـ55 مليون دولار في أسبوعه الرابع بالصالات السينمائية العالمية.

أحداث العمل تدور حول لعبة Truth or Dare الشهيرة، حيث يختار الشخص بين قول الحقيقة أو تنفيذ شرط يملى عليه، إلاّ أن الموضوع يختلف في الفيلم حيث تقضي اللعبة على الشخص بوضع حدّ لحياته في حال كذب أو رفض تنفيذ الشرط.

الجدير ذكره أن فيلم Truth or Dare يشارك في بطولته مجموعة من الشباب، وهو لوسي هيل، تايلر بوسي، فيوليت بين، صوفيا تايلر ونولان جيرارد، وهو من تأليف مايكل ريز وإخراج جيف وادلو.