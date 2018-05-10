جماهير المصري تطالب بتخفيض تذاكر مباريات الكونفيدرالية إلى 30 جنيها

طلبت جماهير نادي المصري البورسعيدي تخفيض سعر تذكرة مباريات الفريق في بطولة الكونفيدرالية إلى 30 جنيهًا أسوة بالأندية الأخرى.

وقرر مجلس المصري البورسعيدي المصري تخصيص المدرج الغربي القبلي لأعضاء الجمعية العمومية بقيمة تذكرة تبلغ 30 جنيهاً على أن تكون الأولوية للمسددين لاشتراك السنة المالية إلى جانب تخصيص نسبة من مدرج الدرجة الأولى "يمين وشمال" ل أعضاء الجمعية العمومية بقيمة 120 جنيهاً.





وحدد مجلس المصري أسعار التذاكر كالتالي:





تخفيض سعر تذكرة المدرج البحري لتصبح 60 جنيهاً.





تخفيض سعر تذكرة المدرج الغربي "البحري" لتصبح 50 جنيهاً.





تحديد سعر تذكرة المقصورة الرئيسية "يمين وشمال" ب 350 جنيهًا.







