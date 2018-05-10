الدولار يستقر في البنوك اليوم 10-5-2018.. تعرف على السعر



استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاعها في ختام تعاملات أمس الأربعاء.





واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر مسجلا 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.



وسجل البنك الأهلي سعر الدولار 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، وزاد سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي قرشين إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.



ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشين إلى 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع، وقفز سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.



وصعد سعر صرف الدولار في بنكي القاهرة والبركة إلى 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.



بينما خفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء العملة الأمريكية قرشين إلى 17.71 جنيه مقابل 17.72 جنيه، بينما رفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 17.81 جنيه مقابل 17.80 جنيه.



ولكن سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس استقر عند 17.70 جنيه، ولكن سعر البيع استقر عند 17.79 جنيه.



وثبت أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.



وفى السوق الموازى سجل متوسط سعر 17.78 جنيه.

