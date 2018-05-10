مبرر غريب لمدرب الأهلي للهروب من أزمة عبد الله السعيد

وقع سيد معوض المدرب العام للأهلي في مبرر غير صحيح لتراجع أداء الفريق منذ رحيل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي.





وأكد سيد معوض في تصريحات تليفزيونية أن عبد الله السعيد ليس له بديل في مصر قائلًا: " لا نمتلك في مصر لاعب بمواصفات وذكاء عبد الله السعيد في الملعب وليس الأهلي فقط.. رحيله مؤثر فنياً على الأهلي بلا شك والحديث عن عودته يرجع لمجلس إدارة النادي وليس الجهاز الفني على الإطلاق".





وتجاهل سيد معوض المبدأ الخالد للقلعة الحمراء "الأهلي لا يقف على أحد" وأن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.







