"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الطقس (فيديو)

أكد أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط شديد في الرياح المثيرة للأتربة بدأت بالفعل ببعض الأماكن على مستوى الجمهورية وهي القاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر، ويصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.



