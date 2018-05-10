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"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الطقس (فيديو)

الخميس 10/مايو/2018 - 10:01 ص
الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس (فيديو)
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ندى محمد
 
أكد أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط شديد في الرياح المثيرة للأتربة بدأت بالفعل ببعض الأماكن على مستوى الجمهورية وهي القاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر، ويصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة. 

وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة تتراجع وتبدأ في الانخفاض غدا الجمعة بمعدل 6: 7 درجات، مشيرًا إلى وجود تحسن أكبر في حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.
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