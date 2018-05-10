برزينتيشن: لعب مباريات الدوري بكرة موحدة أمر صعب





قال عمرو وهبي، نائب رئيس شركة برزنتيشن، إن الشركة انتهت من الخطة التي تم وضعها لأول 4 سنوات من عمر الشركة، لافتا إلى أن الشركة قامت بتطيور الأمور الاقتصادية لعدل ميزان المدفوعات.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المرحلة الثانية ستشهد تطوير عناصر اللعبة، ما بين انتاج النقل التلفزيوني وتطوير صورة التلفزيون وأرضية الملاعب ونظام دخول وخروج الجماهير في الملاعب".





وأكمل: "المرحلة بالنسبة لنا 4 سنوات، هناك أمور سنعمل على تطويرها في الموسم المقبل وأمرو أخرى سيتم تأجيلها للموسم الذي يليه".





وأردف: "بالنسبة لفكرة توحيد كرة لمباريات الدوري، سيكون الأمر صعب حاليا، خصوصا وأن أي طلبية من أي مصنع لصناعة الكرات لن تقل عن 20 ألف كرة، خصوصا وأن المصنع سيقوم بتخصيص خط إنتاج لكرة الدوري المصري".