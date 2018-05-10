محافظ الشرقية يستقبل وزير القوى العاملة للمشاركة في إحتفالية عيد العمال

استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة للمشاركة في إحتفالية مديرية القوى العاملة بالشرقية "لإطلاق مبادرة مصر بكم أجمل" لذوي الإحتياجات الخاصة وتسليم شهادات أمان للعماله غير المنتظمة وذلك بقاعة الإحتفالات الكبرى بمدينة الزقازيق بحضور عدداً من مديري المديريات الخدمية والعاملين بقطاع القوى العاملة والعمالة غير المنتظمة.



