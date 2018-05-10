محافظ الشرقية يستقبل وزير القوى العاملة للمشاركة في إحتفالية عيد العمال
الخميس 10/مايو/2018 - 09:57 ص
استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة للمشاركة في إحتفالية مديرية القوى العاملة بالشرقية "لإطلاق مبادرة مصر بكم أجمل" لذوي الإحتياجات الخاصة وتسليم شهادات أمان للعماله غير المنتظمة وذلك بقاعة الإحتفالات الكبرى بمدينة الزقازيق بحضور عدداً من مديري المديريات الخدمية والعاملين بقطاع القوى العاملة والعمالة غير المنتظمة.
يذكر أن مبادرة مصر بكم أجمل تأتي في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل باعتبار أن عام 2018 عام ذوي القدرات الخاصة و تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تشهد الإحتفالية توزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة .
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