طريقة حفظ المقبلات في الفريزر لشهر رمضان

لا يمكن أن نستغنى عن طبق المقبلات على مائدة الطعام في رمضان، فهو يعد أساسي ولا غنى عنه، فالمقبلات تحتاج لتحضير كبير، ولكن تفريزها يسهل الطريقة كثيرة ويوفر الكثير من الجهد على ست البيت، وإليكِ أسهل الطرق لحفظها في الفريزر:-





بعد تحضير الكمية اللازمة من الكبة أو كرات البطاطس باللحم أو الجبن، وقبل قليها أو شويها، نقوم بوضعها وصفها في الصينية، ثم نضعها في الفريزر حتى تجمد، وبعد أن تجمد ضعيها في أكياس التفريز، وأحكمي إغلاق هذه الأكياس جيداً وأعيديها إلى الفريزر مرة أخرى، وعند الرغبة بتحضيرها أخرجيها، واتركيها ساعة من الزمن حتى تذوب، قبل أن تقومي بقليها أو شويها.