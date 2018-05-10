ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وصول 2790 راكب من العمالة المصرية لمينائي سفاجا والغردقة

الخميس 10/مايو/2018 - 09:55 ص
وصول 2790 راكب من العمالة المصرية لمينائي سفاجا والغردقة
ميناء سفاجا - أرشيفية
طباعة
كرستينا عياد
 
 صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس و على متنهم 1067 راكب منهم 1033 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و 116 شاحنة بضائع و 31 شاحنة عفش ركاب و 48 سيارة كما تغادر ثلاث سفن و هى عمان ، الرياض ، الحرية2 و على متنهم 157 راكب و 92 شاحنة و 4 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 764 راكب من العمالة المصرية و 48 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش ركاب و 6 سيارة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس و نما اكسبريس و على متنهم 95 راكب و 134 شاحنة و 8 سيارة .

على جانب آخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 993 راكب من العمالة المصرية و 51 سيارة .

المزيد عن: ميناء موانئ البحر الأحمر سفاجا راكب الغردقة العمالة المصرية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 10:20:35 AM