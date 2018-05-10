إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية والعاصفة الرملية و شدة الرياح التى بلغت 30 عقدة جنوبية و ارتفاع الاموج ما بين 2-4 امتار و الضغط 2406 مللى بار و قوة البحر 5 درجة و انعدام الرؤية لاكثر من 600 متر و حالة البحر مضطربة و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.





ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة و الهيئة العامة للارصاد الجوية الخريطة المناخية و الجومائية للحفاظ على انتظام و سلامة الملاحة البحرية.



