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عاجل.. أول رد من أمريكا على الضربات الصاروخية الإسرائيلية ضد سوريا

الخميس 10/مايو/2018 - 09:52 ص
عاجل.. أول رد من أمريكا على الضربات الصاروخية الإسرائيلية ضد سوريا
ترامب
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أسماء العزب
 

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طهران بتدخل أمريكي إذا تضررت إسرائيل من النشاطات العسكرية الإيرانية في سوريا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية.

                                               

وقصفت إسرائيل عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا رداً على إطلاق صواريخ نسبته إلى إيران، وبتوجيه من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ضد مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

المزيد عن: مايك بومبيو سوريا ترامب امريكا الضربات الصاروخية الإسرائيلية اسرائيل
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