مهرجان الفنون المسرحيه بنوعية عين شمس





نظمت أسرة الفنون المسرحية بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس مهرجان الفنون المسرحية الخاص بورشة الإنتاج المسرحي للفرقتين الثالثة و الرابعة، و الذي عرضت فاعلياته بمسرح مديرية القاهره التعليمية بعبده باشا بحضور أ.دعبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وجاء ذلك برعايه ا.د اماني حنفي محمد عميد الكلية ،و ا.د اسامه السيد مصطفي وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي قطاع شئون التعليم والطلاب، و د.اسلام عبدة رئيس قسم الاعلام التربوي ، وبإشراف ا.د فوزي السعدني، ا.م.د فاطمه مبروك ،ورضوى سيد وفى حضور لفيف من السادة اعضاء هيئة التدريس والأسر والطلاب .



