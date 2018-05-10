"هيئة الرياض" تواصل تفعيل برنامج "المصليات المتنقلة" بالأماكن العامة

واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برنامج تفعيل المصليات المتنقلة، في المتنزهات والميادين العامة، ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بالفرع، من خلال تقديم الفعاليات والأنشطة التوعوية في مدينة الرياض، طيلة أيام الأسبوع واستعدادًا لاستمراره خلال شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية بإذن الله تعالى، وتتضمّن خطة الفرع أيضًا إهداء مطبوعات الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية.





ويحرص فريق العمل المكلف بالبرنامج على تكثيف وجود المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وتفعيل المناشط والفعاليات المصاحبة له. حسب صحيفة "سبق"





ويحظى هذا البرنامج بمتابعة مدير عام الفرع الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، واهتمام وعناية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرقي بالعمل الميداني والتوعوي وفق تطلعات ولاة الأمر أيّدهم الله.



