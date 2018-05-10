ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"هيئة الرياض" تواصل تفعيل برنامج "المصليات المتنقلة" بالأماكن العامة

الخميس 10/مايو/2018 - 09:49 ص
هيئة الرياض تواصل تفعيل برنامج المصليات المتنقلة بالأماكن العامة
طباعة
الفجر السعودي
 
واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برنامج تفعيل المصليات المتنقلة، في المتنزهات والميادين العامة، ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بالفرع، من خلال تقديم الفعاليات والأنشطة التوعوية في مدينة الرياض، طيلة أيام الأسبوع واستعدادًا لاستمراره خلال شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية بإذن الله تعالى، وتتضمّن خطة الفرع أيضًا إهداء مطبوعات الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية.

ويحرص فريق العمل المكلف بالبرنامج على تكثيف وجود المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وتفعيل المناشط والفعاليات المصاحبة له. حسب صحيفة "سبق"

ويحظى هذا البرنامج بمتابعة مدير عام الفرع الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، واهتمام وعناية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرقي بالعمل الميداني والتوعوي وفق تطلعات ولاة الأمر أيّدهم الله.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 10:20:35 AM