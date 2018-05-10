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أول تعليق من روسيا على الضربات الصاروخية الإسرائيلية ضد سوريا

الخميس 10/مايو/2018 - 09:48 ص
أول تعليق من روسيا على الضربات الصاروخية الإسرائيلية ضد سوريا
ميخائيل بوغدانوف
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وكالات
 

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا قلقة من الضربات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا، وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس.

 

وقال بوغدانوف، على هامش "كازان ساميت": "طبعا هذا يثير قلق الجميع"، مشيراً "لدينا اتصالات مع جميع الأطراف وندعو الجميع لضبط النفس".

 

وكان الجيش السوري قصف مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان، فجر اليوم، فيما قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا.

 

كما اتهمت إسرائيل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني بأنه دبّر وقاد الهجوم الصاروخي صباح اليوم، على قواعد الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان.

 

المزيد عن: ميخائيل بوغدانوف ضد سوريا روسيا الضربات الصاروخية الإسرائيلية
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