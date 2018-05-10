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"زراعة الدقهلية": استقبلنا 180 ألف و831 طن قمح بالشون والصوامع

الخميس 10/مايو/2018 - 09:46 ص
زراعة الدقهلية: استقبلنا 180 ألف و831 طن قمح بالشون والصوامع
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سالي رضوان
 
أعلن المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، عن استقبال 180 ألف و831 طن قمح بالشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد من إجمالي منزرع 244 ألف 144 فدان.

وقال وكيل الزراعة إنه تم فتح الصوامع والشئون لاستقبال المحصول في 21 شونة بزمام المحافظة والصوامع، بالإضافة إلى 4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر، مؤكدًا أن الشون والصوامع على أتم الاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين والفلاحين، وهناك لجان من مديرية الأمن والتموين تشرف على الشون والصوامع باستمرار على مستوى مراكز المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية على تيسير التوريد واستلام المحصول من الموردين منعًا للتكدس أمام الشون والصوامع، مؤكدًا أن الصوامع تستوعب المنتظر توريده.

يذكر أن الشون والصواَع تشهد تكدسًا كبيرًا في شكل طوابير من الصباح حتى المساء، واضطر السائقون للبيات أمام الشون.
المزيد عن: مديرية الزراعة محافظة الدقهلية قمح طن صوامع شون
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