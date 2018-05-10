ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وظائف شاغرة لكل المؤهلات في مصر اليوم 10-5-2018

الخميس 10/مايو/2018 - 08:49 ص
وظائف شاغرة لكل المؤهلات في مصر اليوم 10-5-2018
طباعة
 
في إطار خدماتها للقراء.. تقدم "الفجر"، خدمة الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات في مختلف المجالات، بهدف المساعدة في عملية البحث عن الوظائف المناسبة، والحد من البطالة.

وتقدم "الفجر" خدماتها يوميًا، لجميع المؤهلات في مختلف القطاعات الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة وكذلك الهيئات الخاصة، وذلك في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة التي وصلت إلى 12.0٪ من إجمالي قوة العمل، ما يُعد قنبلة موقوتة ومفرخة أولى للإرهاب والفكر المتطرف والجريمة.

وترصد "الفجر"، فرص العمل والوظائف الشاغرة التي تعلن عنها المؤسسات الحكومية عبر مواقعها الإلكتروني وبياناتها الصحفية وإعلاناتها، جنبًا إلى جنبًا، فرص العمل في القطاعات الخاص التي تساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة، بالإضافة إلى فرص العمل في دول الخليج والدول العربية التي تعلنها وزارة القوى العاملة.
المزيد عن: وظائف في مصر وظائف شاغرة وظائف خالية وظائف حكومية وظائف بنك وظائف اليوم في مصر وظائف اليوم وظائف الكويت وظائف الخليج وظائف فرصة عمل فرص عمل عمل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 8:50:02 AM