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إنبي: لم تصلنا عروض رسمية لرحيل "أفشة وصبري"

الخميس 10/مايو/2018 - 08:48 ص
إنبي: لم تصلنا عروض رسمية لرحيل أفشة وصبري
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أحمد عبدالحفيظ
 

قال زكريا السيد، نائب رئيس نادي إنبي، إن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية بشأن الحصول على خدمات محمد مجدي قفشة ورامي صبري، لاعبا الفريق. 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "حتى الآن لم يصل إلينا أي فاكسات رسمية بشأن الاستفسار عن أسماء اللاعبين أو الحصول على خدماتهم".

وأردف: "كل الاتصالات كانت ودية وعن طريق مدير الكرة والمدربين، ولا يوجد أي شيء رسمي من الأهلي أو الزمالك".

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