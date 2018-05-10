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إنبي يحسم مصير خالد متولي الأسبوع المقبل

الخميس 10/مايو/2018 - 08:41 ص
إنبي يحسم مصير خالد متولي الأسبوع المقبل
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أحمد عبدالحفيظ
 

قال زكريا السيد، نائب رئيس نادي إنبي، إن مجلس الإدارة أرجا تحديد مصير خالد متولي، المدير الفني للفريق، إلى جلسة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن كل المؤشرات تؤكد بقاء المدرب في الموسم المقبل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كل أعضاء المجلس في الجلسة الماضية أشادوا بما قدمه خالد متولي مع الفريق في الفترة التي تولى فيها المسئولية".

وأردف: "هناك نية للإبقاء على خالد متولي في الموسم المقبل، لكن القرار الرسمي سيتم إتخاذه في جلسة المجلس الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن ملف الصفقات واللاعبين الراحلين سيتم حسمه أيضا بعد الاستقرار على القرار الخاص بالمدير الفني للفريق في الموسم المقبل.
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