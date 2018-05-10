عاجل.. إسرائيل تضرب البنية التحتية الإيرانية في سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضده.

وأضاف ليبرمان، في مؤتمر هرتزليا الأمني قرب تل أبيب، اليوم الخميس، 10 مايو، أن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا وتأمل أن يكون "هذا الفصل قد انتهى"، مؤكداً عدم سقوط أي صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل.

وقال: "آمل أن نكون انتهينا من هذا الفصل وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة"، مؤكداً أن تل أبيب لا تريد تصعيد الوضع.

وكان الجيش السوري أعلن قصف مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة، فيما قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا.