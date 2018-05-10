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تاريخ القضاء في تونس محور أشغال منتدي سالم بن حميدة للثقافة والتنمية باكودة

الخميس 10/مايو/2018 - 08:36 ص
تاريخ القضاء في تونس محور أشغال منتدي سالم بن حميدة للثقافة والتنمية باكودة
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محمد وليد الجموسي
 
 
ينظم منتدي سالم بن حميدة للثقافة والتنمية باكودة بالتعاون مع جامعة الزيتونة ندوة فكرية حول تاريخ القضاء في تونس وذلك عشية السبت 12 ماي الجاري علي الساعة الرابعة بمقره بسيدي عبد القادر بالمدينة العتيقة باكودة.
ويتضمن اللقاء محاضرات حول تاريخ القضاء في تونس منذ العهد الاغلبي الي اليوم .
وسيتم بالمناسبة تكريم عدد من القضاة من الرعيل الأول بالمدينة وهم علي التوالي القاضي الشيخ يوسف بن يوسف صاحب كتاب " المواريث الشرعية والوصية ومجلة الأحوال الشخصية" والقاضي الشيخ خليل العريف والقاضي صالح بوكر والقاضي الشيخ علي العريف الذين كانوا من أوائل القضاة ممن تولوا مسؤوليات قضائية وساهموا في توحيد القضاء في بدايات الاستقلال الوطني .
ويندرج هذا اللقاء في سلسلة اللقاءات التي ينظمها المنتدى والهادفة الي تجميع وتوثيق الذاكرة المحلية والوطنية في مختلف المجالات.
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