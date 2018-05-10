القضاء الكرواتي يوافق على تسليم تونس المشتبه به في اغتيال الشهيد محمد الزواري

أعلن القضاء الكرواتي أمس الأربعاء 9 ماي 2018، أنه وافق في الطّور الابتدائي على تسليم تونس بوسنيًا يشتبه في ضلوعه في قضية اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري.

واعتبرت محكمة “فليكا غوريكا” قرب العاصمة الكرواتية زغرب المنعقدة أمس “ان الشروط القانونية لتسليم المشتبه به المقيم في ساراييفو ليحاكم امام محكمة تونسية متوفرة لكنّ التسليم ليس وشيكا، لان قرار المحكمة قد يستأنف امام المحكمة العليا، بعد إعلان محامي المتهم انه سيطعن في الحكم،” حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ المشتبه فيه أوقف يوم 13 مارس الماضي في كرواتيا بموجب مذكرة ايقاف دولية، وإلى أنّ محاميه “كريسيمير سكاريتشا” أعلن ان الوثائق التي قدمتها تونس “غير مكتملة وغير مناسبة” وانه لا يمكن “استخدامها اساسا لعملية تسليم”.

وذكر الاعلام الكرواتي ان الموقوف هو البوسني “الن كامدزيتشف” (46 عاما) الذي شارك في حرب البوسنة خلال التسعينات في صفوف الشرطة الخاصة، واصبح جنديا مرتزقا بعد النزاع.

يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم القطب القضائي للإرهاب سفيان السليطي كان قد أكّد وجود قنوات إتصال بين الجهات المعنيّة التونسية ونظيرتها في كرواتيا، باعتبار أنّ الشرطة الكرواتيّة قبضت على مواطن بوسنيّ صادرة في شأنه مذكّرة ايقاف ويشتبه في تورطه في اغتيال الشهيد الزواري لافتا إلى أن البوسنة قدمّت موقفها بشأن هذه المسألة، وطلبت إنابة قضائية من تونس لتحاكم مواطنها على أرضها، باعتبار أن القانون البوسني لا يسمح بتسليم المواطنين لدول أخرى.