ننشر النتائج الأولية بدائرة بن عروس حسب عدد المقاعد‎





أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مساء يوم أمس الأربعاء 9 ماي 2018، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية.





و قد أسفرت عمليات الإقتراع والفرز وجمع النتائج بدائرة بن عروس، عن النتائج التالية:





بلدية بن عروس:





عدد المقاعد:30





توزيع المقاعد:





حركة نداء تونس :7





حركة النهضة:11





بن عروس الجديدة:2





الحومة:1





الجبهة الشعبية:2





الى العمل:3





التيار الديمقراطي:4





بلدية الخليدية:





عد د المقاعد:18





توزيع المقاعد:





حركة نداء تونس:5





حركة النهضة:6





الخليدية تجمعنا:3





البناء والإصلاح والتعمير:3





الامل :1





دائرة مقرين:





عدد المقاعد 24





توزيع المقاعد:





حركة الهضة:5





مقرين للرقي المدني:1





الكفاءة:7





المواطنة المسؤولة:4





حركة نداء تونس :4





الصدق والانجاز:2





مقرين التحدي: 1





بلدية نعسان:





عدد المقاعد:24





توزيع المقاعد:





المنارة :6





المبادرة :3





حركة نداء تونس :4





حركة النهضة:9





التحدي:2





بلدية حمام الشط





عدد المقاعد :24





توزيع المقاعد:





مدينتنا:7





حركة النهضة:5





حركة نداءتونس :5





التواصل: 2





الجبهة الشعبية:2





التيار الديمقراطي:3





بلدية الزهراء:





عدد المقاعد 24





توزيع المقاعد:





حركة النهضة:5





حركة نداء تونس :3





الزهراء للجميع:4





الجبهة الشعبية:2





حركة مشروع تونس:1





رؤيا:8





الحزب الدستوري الحر:1





بلدية بومهل البساتين:





عدد المقاعد:24





توزيع المقاعد:





حركة النهضة:7





حركة نداء تونس:5





بومهل البساتين امانة:5





التيار الديمقراطي:4





الاتحاد المدني ببومهل:3





بلدية مرناق:





عدد المقاعد 24





حركة نداء تونس 5





حركة النهضة 9





مرناق بوابة الخير:4





شباب مرناق:3





حركة مشروع تونس:2





الجبهة الشعبية: 1





بلدية حمام الانف:





عدد المقاعد 24





توزيع المقاعد





حركة نداء تونس:9





حركة النهضة:7





الاتحاد المدني:1





حمام الانف عينينا: 3





نبض حمام الانف:1





الجبهة الشعبية:1





ائتلاف القوى الديمقر اطية:1





الحزب الدستوري الحر:1





بلدية فوشانة:





عدد المقاعد 24





حركة النهضة:8





حركة نداء تونس:3





المبادرة:4





الجبهة الشعبية :2





النزاهة:1





الجيل الجديد:1





الامل :3





حركة مشروع تونس :1





فك بلاصتك:1





بلدية رادس:





عدد المقاعد 30





توزيع المقاعد:





حركة النهضة:8





رادس تعيش:11





حركة نداء تونس:8





الجبهة الشعبية :3





بلدية المحمدية:





عدد المقاعد:30





توزيع المقاعد:





حركة النهضة:18





المبادرة:4





حركة نداء تونس:5





حزب التيار الديمقراطي:2





الجبهة الشعبية :1





بلدية المروج





عدد المقاعد 36





توزيع المقاعد:





حركة نداء تونس 6





حركة الهضة:12





الجبهة الشعبية:3





شباب المروج :6





الاتحاد المدني:6





المروج خضراء وجميلة:2





التيار الديمقراطي:6



