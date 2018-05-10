ننشر النتائج الأولية بدائرة بن عروس حسب عدد المقاعد
الخميس 10/مايو/2018 - 08:35 ص
مروى الجلاصي
أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مساء يوم أمس الأربعاء 9 ماي 2018، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية.
و قد أسفرت عمليات الإقتراع والفرز وجمع النتائج بدائرة بن عروس، عن النتائج التالية:
بلدية بن عروس:
عدد المقاعد:30
توزيع المقاعد:
حركة نداء تونس :7
حركة النهضة:11
بن عروس الجديدة:2
الحومة:1
الجبهة الشعبية:2
الى العمل:3
التيار الديمقراطي:4
بلدية الخليدية:
عد د المقاعد:18
توزيع المقاعد:
حركة نداء تونس:5
حركة النهضة:6
الخليدية تجمعنا:3
البناء والإصلاح والتعمير:3
الامل :1
دائرة مقرين:
عدد المقاعد 24
توزيع المقاعد:
حركة الهضة:5
مقرين للرقي المدني:1
الكفاءة:7
المواطنة المسؤولة:4
حركة نداء تونس :4
الصدق والانجاز:2
مقرين التحدي: 1
بلدية نعسان:
عدد المقاعد:24
توزيع المقاعد:
المنارة :6
المبادرة :3
حركة نداء تونس :4
حركة النهضة:9
التحدي:2
بلدية حمام الشط
عدد المقاعد :24
توزيع المقاعد:
مدينتنا:7
حركة النهضة:5
حركة نداءتونس :5
التواصل: 2
الجبهة الشعبية:2
التيار الديمقراطي:3
بلدية الزهراء:
عدد المقاعد 24
توزيع المقاعد:
حركة النهضة:5
حركة نداء تونس :3
الزهراء للجميع:4
الجبهة الشعبية:2
حركة مشروع تونس:1
رؤيا:8
الحزب الدستوري الحر:1
بلدية بومهل البساتين:
عدد المقاعد:24
توزيع المقاعد:
حركة النهضة:7
حركة نداء تونس:5
بومهل البساتين امانة:5
التيار الديمقراطي:4
الاتحاد المدني ببومهل:3
بلدية مرناق:
عدد المقاعد 24
حركة نداء تونس 5
حركة النهضة 9
مرناق بوابة الخير:4
شباب مرناق:3
حركة مشروع تونس:2
الجبهة الشعبية: 1
بلدية حمام الانف:
عدد المقاعد 24
توزيع المقاعد
حركة نداء تونس:9
حركة النهضة:7
الاتحاد المدني:1
حمام الانف عينينا: 3
نبض حمام الانف:1
الجبهة الشعبية:1
ائتلاف القوى الديمقر اطية:1
الحزب الدستوري الحر:1
بلدية فوشانة:
عدد المقاعد 24
حركة النهضة:8
حركة نداء تونس:3
المبادرة:4
الجبهة الشعبية :2
النزاهة:1
الجيل الجديد:1
الامل :3
حركة مشروع تونس :1
فك بلاصتك:1
بلدية رادس:
عدد المقاعد 30
توزيع المقاعد:
حركة النهضة:8
رادس تعيش:11
حركة نداء تونس:8
الجبهة الشعبية :3
بلدية المحمدية:
عدد المقاعد:30
توزيع المقاعد:
حركة النهضة:18
المبادرة:4
حركة نداء تونس:5
حزب التيار الديمقراطي:2
الجبهة الشعبية :1
بلدية المروج
عدد المقاعد 36
توزيع المقاعد:
حركة نداء تونس 6
حركة الهضة:12
الجبهة الشعبية:3
شباب المروج :6
الاتحاد المدني:6
المروج خضراء وجميلة:2
التيار الديمقراطي:6