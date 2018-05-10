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ننشر النتائج الأولية بدائرة بن عروس حسب عدد المقاعد‎

الخميس 10/مايو/2018 - 08:35 ص
ننشر النتائج الأولية بدائرة بن عروس حسب عدد المقاعد‎
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مروى الجلاصي
 

أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مساء يوم أمس الأربعاء 9 ماي 2018، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية.

و قد أسفرت عمليات الإقتراع والفرز وجمع النتائج بدائرة بن عروس، عن النتائج التالية:

بلدية بن عروس:

عدد المقاعد:30

توزيع المقاعد:

حركة نداء تونس :7

حركة النهضة:11

بن عروس الجديدة:2

الحومة:1

الجبهة الشعبية:2

الى العمل:3

التيار الديمقراطي:4

بلدية الخليدية:

عد د المقاعد:18

توزيع المقاعد:

حركة نداء تونس:5

حركة النهضة:6

الخليدية تجمعنا:3

البناء والإصلاح والتعمير:3

الامل :1

دائرة مقرين:

عدد المقاعد 24

توزيع المقاعد:

حركة الهضة:5

مقرين للرقي المدني:1

الكفاءة:7

المواطنة المسؤولة:4

حركة نداء تونس :4

الصدق والانجاز:2

مقرين التحدي: 1

بلدية نعسان:

عدد المقاعد:24

توزيع المقاعد:

المنارة :6

المبادرة :3

حركة نداء تونس :4

حركة النهضة:9

التحدي:2

بلدية حمام الشط

عدد المقاعد :24

توزيع المقاعد:

مدينتنا:7

حركة النهضة:5

حركة نداءتونس :5

التواصل: 2

الجبهة الشعبية:2

التيار الديمقراطي:3

بلدية الزهراء:

عدد المقاعد 24

توزيع المقاعد:

حركة النهضة:5

حركة نداء تونس :3

الزهراء للجميع:4

الجبهة الشعبية:2

حركة مشروع تونس:1

رؤيا:8

الحزب الدستوري الحر:1

بلدية بومهل البساتين:

عدد المقاعد:24

توزيع المقاعد:

حركة النهضة:7

حركة نداء تونس:5

بومهل البساتين امانة:5

التيار الديمقراطي:4

الاتحاد المدني ببومهل:3

بلدية مرناق:

عدد المقاعد 24

حركة نداء تونس 5

حركة النهضة 9

مرناق بوابة الخير:4

شباب مرناق:3

حركة مشروع تونس:2

الجبهة الشعبية: 1

بلدية حمام الانف:

عدد المقاعد 24

توزيع المقاعد

حركة نداء تونس:9

حركة النهضة:7

الاتحاد المدني:1

حمام الانف عينينا: 3

نبض حمام الانف:1

الجبهة الشعبية:1

ائتلاف القوى الديمقر اطية:1

الحزب الدستوري الحر:1

بلدية فوشانة:

عدد المقاعد 24

حركة النهضة:8

حركة نداء تونس:3

المبادرة:4

الجبهة الشعبية :2

النزاهة:1

الجيل الجديد:1

الامل :3

حركة مشروع تونس :1

فك بلاصتك:1

بلدية رادس:

عدد المقاعد 30

توزيع المقاعد:

حركة النهضة:8

رادس تعيش:11

حركة نداء تونس:8

الجبهة الشعبية :3

بلدية المحمدية:

عدد المقاعد:30

توزيع المقاعد:

حركة النهضة:18

المبادرة:4

حركة نداء تونس:5

حزب التيار الديمقراطي:2

الجبهة الشعبية :1

بلدية المروج

عدد المقاعد 36

توزيع المقاعد:

حركة نداء تونس 6

حركة الهضة:12

الجبهة الشعبية:3

شباب المروج :6

الاتحاد المدني:6

المروج خضراء وجميلة:2

التيار الديمقراطي:6

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