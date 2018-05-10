منتدى الشباب العربي الأوروبي الثاني ينطلق اليوم بالمنستير

ينتظم اليوم بالمنستير منتدى الشباب العربي الأوروبي الثاني ليتواصل إلى غاية 14 من الشهر الجاري.

المنتدى من تنظيم جمعية النادي الثقافي علي بلهوان بالتنسيق مع المندوبية الجهوية لشؤون الشباب و الرياضة بالمنستير و تحت إشراف الإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب و الرياضة ويحضره حوالي 150 مشاركا من 20 دولة شقيقة و صديقة و من بينهم حوالي 80 إطارا شبابيا و صحفيا و اعلاميا اجنبيا.

و ستتضمن فعاليات هذا المنتدى جلسات حوار حول ” رؤية الشباب المشهد الإعلامي .. الواقع و التحديات و المستقبل” و حول ” رسالة الإعلاميين الشبان لأصحاب القرار” فضلا عن تنظيم اربع ورشات عمل ستخللها صياغة المشاريع المشتركة التي سيتم عرضها على ممثلي شركات تمويل المشاريع من الاتحاد الأوروبي. و ستخصص ورشة العمل الاولى ” الاعلام الشبابي التحديات و حرية التعبير و الفكر المتطرف” و ورشة ثانية بعنوان ” الشباب الأوروبي و الشباب العربي .. قنوات و اليات العمل المشترك” و ورشة ثالثة بعنوان ” المشهد الإعلامي الشبابي .. التجارب و القوانين ” و ورشة رابعة بعنوان ” الاعلام الشبابي و المواطنة”.