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اليوم إضراب عام لأعوان الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في كامل تراب الجمهورية

الخميس 10/مايو/2018 - 08:34 ص
اليوم إضراب عام لأعوان الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في كامل تراب الجمهورية
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محمد وليد الجموسي
 

ينفذ اليوم الخميس أعوان الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في كامل تراب الجمهورية، إضرابا عاما بدعوة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وحسب بلاغ للجامعة، فإنه سيقع تأمين الخدمات الاستعجالية بكافة وحدات الشركة.

ومن المنتظر تنظيم تجمع عمالي بكافة وحدات الشركة ومن ثم التوجه إلى مقرات الاتحادت الجهوية للشغل. كما تمت الدعوة إلى عدم الالتزام بأي تسخير غير قانوني.

يأتي هذا الاضراب بعد اتهام الرئيس المدير العام للستاغ بسوء التسيير.


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