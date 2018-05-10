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تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي خلال الربع الأول من سنة 2018

الخميس 10/مايو/2018 - 08:34 ص
تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي خلال الربع الأول من سنة 2018
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محمد وليد الجموسي
 
سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الربع الأول من سنة 2018 فائضا بــ 219.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بــ 490.9 م د خلال ذات الفترة من سنة 2017، اذ تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ 112.1 بالمائة مقابل 67.4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.يات المورّدة.
وأرجعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات، 100.6 بالمائة مقابل 20.7 بالمائة للواردات الغذائية، مما أدى إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفائض في الميزان التجاري الغذائي قد ساهم في تحسن إجمالي نسبة تغطية الميزان التجاري بــ1.2 نقطة والتي بلغت خلال هذه الفترة 72.7 بالمائة.
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