تعرف على النتائج الأولية للإنتخابات البلدية بدائرة باجة
الخميس 10/مايو/2018 - 08:33 ص
مروى الجلاصي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مساء يوم أمس الأربعاء 9 ماي 2018، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية لللإنتخابات البلدية.
وأسفرت عمليات الإقتراع والفرز وجمع النتائج بدائرة باجة، عن النتائج التالية:
* بلدية باجة
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة النهضة 8 مقاعد
-الحزب الدستوري الحر 6 مقاعد
-حزب التيار الديمقراطي 2 مقاعد
-الأنوار 2 مقاعد
-الغزالة 1 مقعد
-حركة الشعب 2 مقاعد
-الجبهة الشعبية 3 مقاعد
* بلدية السلوقية
-حركة النهضة 3 مقاعد
-حركة نداء تونس 2 مقاعد
-نتّحد 1 مقعد
-حركة الشعب 5 مقاعد
-الجبهة الشعبية 1
*بلدية سيدي اسماعيل
-حركة النهضة 2 مقاعد
-المستقبل 2 مقاعد
-حركة نداء تونس 1 مقعد
-أمانة 5 مقاعد
-الشباب المستقل 1 مقعد
-كوكة الغد 1
*بلدية تيبار
-حركة نداء تونس 9 مقاعد
-حركة النهضة 7 مقاعد
-الجبهة الشعبية 2 مقاعد
*بلدية المعقولة
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة النهضة 7 مقاعد
الأمل 2
-حركة مشروع تونس 1 مقعد
-الحزب الدستوري الحر 2 مقاعد
بلدية قبلاّط
-قبلاط الجديدة 3 مقاعد
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة النهضة 4 مقاعد
-حراك تونس الإرادة 2 مقاعد
-حركة مشروع تونس 3 مقاعد
* بلدية زهرة مدين
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة مشروع تونس 2 مقاعد
-حركة النهضة 4 مقاعد
-المستقبل 1 مقعد
-الجيهة الشعبية 1 مقعد
-بني وطني 1 مقعد
-التأسيس 3 مقاعد
* بلدية وشتاتة
-حركة نداء تونس 4 مقاعد
-الإنتصار 2 مقاعد
-الإرادة والتحدي 1 مقعد
-حركة النهضة 6 مقاعد
-حركة الشعب 4 مقاعد
-الحزب الدستوري الحر 1 مقعد
*بلدية تبرسق
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة النهضة 4 مقاعد
-التيار الديمقراطي 1 مقعد
-الجبهة الشعبية 3 مقاعد
-شباب المستقبل 4 مقاعد
بلدية نفزة
-حركة النهضة 6 مقاعد
-الطموح 2 مقاعد
-حركة نداء تونس 5 مقاعد
-نفزة في عينينا 2 مقاعد
-حركة الشعب 3 مقاعد
-الجبهة الشعبية 1 مقعد
-نفزة المستقبل 5 مقاعد
* دائرة مجاز الباب
-حركة نداء تونس 7 مقاعد
-حركة النهضة 7 مقاعد
-التحدي 6 مقاعد
-حركة مشروع تونس 1 مقعد
-المستقبل المشرق 1 مقعد
-العمل لغد أفضل 2 مقاعد
*بلدية تستور
-حركة النهضة 6 مقاعد
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-شباب تستور 2 مقاعد
-الجبهة الشعبية 6 مقاعد
-زهرة السد 3 مقاعد
-حركة مشروع تونس 1 مقعد