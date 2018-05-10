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تعرف على النتائج الأولية للإنتخابات البلدية بدائرة باجة‎

الخميس 10/مايو/2018 - 08:33 ص
تعرف على النتائج الأولية للإنتخابات البلدية بدائرة باجة‎
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مروى الجلاصي
 


أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مساء يوم أمس الأربعاء 9 ماي 2018، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية لللإنتخابات البلدية.

وأسفرت عمليات الإقتراع والفرز وجمع النتائج  بدائرة باجة، عن النتائج التالية:

* بلدية باجة 
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة النهضة 8 مقاعد
-الحزب الدستوري الحر 6 مقاعد
-حزب التيار الديمقراطي 2 مقاعد
-الأنوار 2 مقاعد
-الغزالة 1 مقعد
-حركة الشعب 2 مقاعد
-الجبهة الشعبية 3 مقاعد


* بلدية السلوقية
-حركة النهضة 3 مقاعد
-حركة نداء تونس 2 مقاعد
-نتّحد 1 مقعد
-حركة الشعب 5 مقاعد
-الجبهة الشعبية 1

*بلدية سيدي اسماعيل
-حركة النهضة 2 مقاعد
-المستقبل 2 مقاعد
-حركة نداء تونس 1 مقعد
-أمانة 5 مقاعد
-الشباب المستقل 1 مقعد
-كوكة الغد 1

*بلدية تيبار
-حركة نداء تونس 9 مقاعد 
-حركة النهضة 7 مقاعد
-الجبهة الشعبية 2 مقاعد

*بلدية المعقولة
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة النهضة 7 مقاعد
الأمل 2 
-حركة مشروع تونس 1 مقعد
-الحزب الدستوري الحر 2 مقاعد

بلدية قبلاّط
-قبلاط الجديدة 3 مقاعد
-حركة نداء تونس 6 مقاعد 
-حركة النهضة 4 مقاعد
-حراك تونس الإرادة 2 مقاعد
-حركة مشروع تونس 3 مقاعد

* بلدية زهرة مدين
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة مشروع تونس 2 مقاعد
-حركة النهضة 4 مقاعد
-المستقبل 1 مقعد
-الجيهة الشعبية 1 مقعد
-بني وطني 1 مقعد 
-التأسيس 3 مقاعد

* بلدية وشتاتة
-حركة نداء تونس 4 مقاعد
-الإنتصار 2 مقاعد
-الإرادة والتحدي 1 مقعد
-حركة النهضة 6 مقاعد
-حركة الشعب 4 مقاعد
-الحزب الدستوري الحر 1 مقعد

*بلدية تبرسق
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة النهضة 4 مقاعد
-التيار الديمقراطي 1 مقعد
-الجبهة الشعبية 3 مقاعد 
-شباب المستقبل 4 مقاعد 

بلدية نفزة
-حركة النهضة 6 مقاعد
-الطموح 2 مقاعد
-حركة نداء تونس 5 مقاعد
-نفزة في عينينا 2 مقاعد
-حركة الشعب 3 مقاعد 
-الجبهة الشعبية 1 مقعد
-نفزة المستقبل 5 مقاعد

* دائرة مجاز الباب
-حركة نداء تونس 7 مقاعد
-حركة النهضة 7 مقاعد
-التحدي 6 مقاعد
-حركة مشروع تونس 1 مقعد
-المستقبل المشرق 1 مقعد
-العمل لغد أفضل 2 مقاعد

*بلدية تستور
-حركة النهضة 6 مقاعد 
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-شباب تستور 2 مقاعد
-الجبهة الشعبية 6 مقاعد
-زهرة السد 3 مقاعد
-حركة مشروع تونس 1 مقعد
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