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القصرين تعيش على وقع الفن والتراث

الخميس 10/مايو/2018 - 08:33 ص
القصرين تعيش على وقع الفن والتراث
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محمد وليد الجموسي
 

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان تراثنا هويتنا الدولي تحت شعار ” الهوية ما نجدد لا ما نتذكر ” بمدينتي سبيطلة و العيون بالقصرين في دورته الرابعة.

المهرجان من تنظيم جمعية سنا سفيطلة بالشراكة مع دار الثقافة العيون و سبيطلة ليتواصل على مدى ثلاثة أيام تحت اشراف وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة و الصناعات التقليدية و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة .

كما تنطلق فعاليات مهرجان علي بن غذاهم للابداع البدوي يوم غد الجمعة بمناسبة شهر التراث حيث يضم عروض فنية و تشكيلية ،قراءات شعرية للمشاركين الادباء و المبدعين العرب في مختلف الفنون و يتم اثر ذلك تكريم الوفد الكويتي كضيف شرف المهرجان و رئيس اتحاد كتاب المغرب و رئيس اتحاد كتاب تونس و الشاعرين يوسف رزوقة و محمد الهادي الجزيري و الدكتور توفيق العلوي .

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