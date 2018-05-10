القصرين تعيش على وقع الفن والتراث

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان تراثنا هويتنا الدولي تحت شعار ” الهوية ما نجدد لا ما نتذكر ” بمدينتي سبيطلة و العيون بالقصرين في دورته الرابعة.

المهرجان من تنظيم جمعية سنا سفيطلة بالشراكة مع دار الثقافة العيون و سبيطلة ليتواصل على مدى ثلاثة أيام تحت اشراف وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة و الصناعات التقليدية و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة .

كما تنطلق فعاليات مهرجان علي بن غذاهم للابداع البدوي يوم غد الجمعة بمناسبة شهر التراث حيث يضم عروض فنية و تشكيلية ،قراءات شعرية للمشاركين الادباء و المبدعين العرب في مختلف الفنون و يتم اثر ذلك تكريم الوفد الكويتي كضيف شرف المهرجان و رئيس اتحاد كتاب المغرب و رئيس اتحاد كتاب تونس و الشاعرين يوسف رزوقة و محمد الهادي الجزيري و الدكتور توفيق العلوي .