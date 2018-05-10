حزب المبادرة يقرر عقد مؤتمره الأول قبل موفى السنة الحالية

أفاد المكتب الوطني لحزب المبادرة في بيان له أمس الاربعاء انه قرر عقد مؤتمره الأول قبل موفى السنة الحالية، وذلك خلال اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة أمينه العام كمال مرجان.

وأشار الحزب الى أن الاجتماع تناول كذلك تقييم نتائج مشاركة الحزب في الانتخابات البلدية سواء بقائماته الحزبية (في سبع بلديات) أو ضمن ائتلاف الاتحاد المدني.

ولاحظ حزب المبادرة أن النتائج الاولية التي حققها في الانتخابات البلدية (المرتبة الأولى في بلدية حمام سوسة والمرتبة الثانية في بلدية فوشانة) تعتبر مشجعة، وتم على ضوءها ضبط خطة مستقبلية لعمل الحزب تتمثل بالخصوص في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 انطلاقا من تكثيف العمل الميداني والاستقطاب خاصة في أوساط الشباب.

كما تقرر إعادة هيكلة الحزب على مختلف الأصعدة مركزيا وجهويا ومحليا وذلك على ضوء ما ستعرضه اللجنة الخاصة باستراتيجية الحزب التي أنهت أشغالها مؤخرا، حسب البيان. ”