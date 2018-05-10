اليوم انطلاق مسابقة البطولة الوطنية للطبخ والمرطبات في نسختها الأولى

يختضن مركز التكوين والتدريب المهني بحي الزهور بالعاصمة اليوم الخميس مسابقة البطولة الوطنية للطبخ والمرطبات في نسختها الأولى، بمشاركة 19 متكونا في مستوى مؤهل تقني مهني، سيتنافسون في اختصاصي الطبخ والمرطبات.

وتتفرع هذه البطولة الوطنية للطبخ والمرطبات التي تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلى مسابقة في اختصاص الطبخ حول موضوع خروف تيبار ومسابقة في اختصاص المرطبات حول موضوع الشكلاطة والقهوة: النكهة التونسية.

وتتكون لجنة التحكيم من مجموعة من أكبر الطباخين التونسيين المعروفين محليا وعالميا والذين كانت لهم مشاركات في العديد من المسابقات الوطنية والعالمية.

وسيتم توفير 4 قاعات كبيرة للمتسابقين بمركز التكوين والتدريب المهني بالزهور، مجهزة بكافة المعدات اللازمة للمسابقة، وتخصيص قاعتين لكل اختصاص، اضافة الى 32 فضاء عمل.

وأفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني، في بلاغ صحفي، ان الأهداف التي رسمتها لهذه النسخة الأولى من البطولة الوطنية للطبخ والمرطبات، تتمثل في تثمين مهن الطبخ والتعريف بالتكوين المهني في اختصاصات الطبخ والمرطبات والتشجيع على روح الابتكار والإبداع وتحفيز طباخي المستقبل وتشجيع المنافسة بين المراكز للبحث عن قيمة التميز.

كما ستسجل هذه البطولة مشاركة مختلف الهياكل التي تؤمن التكوين في اختصاصات الطبخ والمرطبات من المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة ومراكز التكوين الخاصة الراجعة بالنظر لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

يشار الى ان مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور المستضيف لهذه المسابقة، تأسس سنة 1981 تحت إسم مركز وسيلة بورقيبة للفتيات وهو حاليا تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني وتغطي مساحته 4.5 هك.

ويستقبل المركز سنويا أكثر من 1200 طالب تكوين في مختلف الإختصاصات التي يوفرها ومنها قطاع الفندقة (الطبخ والمرطبات) الذي يهدف إلى تكوين الأشخاص القادرين على ضمان مسؤولية الخدمة في الأجزاء المختلفة من المطبخ ومرفقاته وإدارة عملياتهم. ”



