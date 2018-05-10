قرقاش: كما استلمنا اليمن جريحًا سيسلمه التحالف لشعبه متعافيًا قويًا

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات لم تكن يوماً إلا مع اليمن وشعبه، وأن دماء شهدائها في اليمن وتضحياتهم هي التي أسهمت في دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية ومنعت انتصارها، مؤكداً أن أيام التمرد الحوثي باتت معدودةً، وهزيمة التمرد هو هدف الإمارات الأسمى، وأن اليمن سيبقى بكل ترابه لشعبه، حرّاً أبياً.

وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح اليوم الخميس: "دولة الإمارات لم تكن يوماً إلا مع اليمن وشعبه، وهذا ما رسخه فينا الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وجهودنا منذ إستقلال الإمارات ومؤخراً ضمن التحالف العربي ماهي إلا شاهدٌ على ذلك".

وأضاف: "دماء شهدائنا الطاهرة والتي قدمتها الإمارات ضمن التحالف العربي في حرب التحرير والإستقرار دليل إلتزامٍ باليمن وشعبه وبالإستقرار الإقليمي، تضحياتٌ ساهمت في دحر الحوثي ومنعت إنتصاره".

واستهجن وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الترويج هذه الأيام أن للإمارات أطماع في اليمن، في ظل التقدم الكبير على المسار العسكري والضغط الدولي في المسار السياسي وتضعضع جبهة العدو، مؤكداً أن من يقوم بالترويج لذلك وكأنه يسعى إلى مواجهات هامشية تعرقل ما يتحقق على الأرض.

وأردف الدكتور أنور قرقاش قائلاً: "علينا جميعاً أن نكون يقظين من الذين يسعون إلى تقويض الجهود وهمهم الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية، فأيام التمرد الحوثي معدودة، وهزيمة التمرد هو هدفنا الأسمى، ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه، حرّاً أبياً".

وأكد أن "الإمارات ستعمل مع أشقائنا وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إستعادة الدولة، وكما إستلمنا اليمن جريحاً سيسلمه التحالف لشعبه متعافياً قوياً، يقرر مواطنيه شكل دولته ومستقبله".

وتابع الدكتور أنور قرقاش: "علينا أن ننتبه، وفي هذا المفترق الحرج، ونحن نرى الانتصار تلو الانتصار في الميدان، والضغوط الدولية في المسار السياسي، وتضعضع التمرد الحوثي، من المزايدين والحزبيين القلقين على حصصهم وتجار الأزمات والحروب".